Kamyonetin metrelerce sürünme anı, anbean kaydedildi. Taksi şoförleri, son anda araçlarını çarpışmadan kurtarmayı başardı.

Rize'de kontrolden çıkan kamyonet, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücüsü dışarıda olan freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı hızla gitmeye başladı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ HIZLI DAVRANDI

O sırada taksi şoförleri, freni boşalan kamyoneti son anda fark ederek arabalarını hızla bulundukları yerden çekti.

Rize'de freni boşalan kamyonet, korku dolu anlar yaşattı ViDEO

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kamyonet, bir başka otomobile çarpıp 200 metre sürüklendikten sonra beton saksıya çarparak durabildi. Korku dolu anlar, saniye saniye kaydedildi.

ARAÇTAN İNERKEN EL FRENİNİ TAM ÇEKMEDİ

Yaşananların perde arkası ortaya çıktı. Piriçelebi Mahallesi Armutlu Sokak'ta, 53 AD 648 plakalı kamyonetin sürücüsü, yola park etmiş hafif ticari araç yüzünden ilerleyemedi.

El frenini yarım çekerek aracından inen kimliği öğrenilemeyen sürücü, diğer aracın sahibini aramaya başladı.

SON ANDA KURTULDULAR

Bu sırada rampa yolda kaymaya başlayan kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Aynı sokaktaki durakta bulunan 2 taksinin şoförü, kamyoneti fark edip araçlarıyla uzaklaşarak son anda kurtuldu.

BETON SAKSIYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kayarak Atatürk Caddesi'ni geçen ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na giren kamyonet, alandaki beton saksıya çarparak durabildi.

Trafikteki diğer araç sürücülerinin de durumunu fark edip durması sayesinde olayda yaralanan olmadı.

"GARİP BİR KAZA"

Aracına binip olay yerinden uzaklaşarak kazaya karışmaktan kurtulan taksi şoförü Ahmet Özçelik, her an her şeyin yaşanabileceği garip bir kaza atlattıklarını söyledi.

ANNE İLE ÇOCUĞU AZ KALSIN EZİLİYORDU

Kamyonetin sürücüsünün, sokaktan geçmek için park halindeki araç sahibini aradığını belirten Özçelik, "El frenini iyi çekememiş sanırım. Önce park halindeki araca çarptı. Sonra bizleri sıyırdı. Allah'tan kimseye vurmadı. Bir bayanı, çocuğu ile birlikte az kalsın eziyordu. Allah kurtardı bizi." dedi.

"DURAKTAKİ ARKADAŞLAR UYANIP ARABALARI KAÇIRDI"

Hüseyin Topçu ise şans eseri kimsenin yaralanmadığını ifade ederek, "Bizim taksilerin de birçoğu işe çıkmıştı. Şoför park halindeki aracın sürücüsünü ararken üsten aşağı araba yönlendi. Duraktaki arkadaşlar uyanıp arabaları kaçırdı. Araba karşı meydanda saksıya vurarak durdu." diye konuştu.