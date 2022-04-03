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    Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup genç, karayolunda top oynadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 01:06
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    Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

    Rize Ardeşen'de bir grup genç, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı.

    KARAYOLUNDA TOP OYNADILAR

    Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı.

    Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı - Video

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #1

    TEHLİKELİ OYUN KAMERAYA YANSIDI

    Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #2

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #3

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #4

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #5

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #6

    Rize de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı #7


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