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Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup genç, karayolunda top oynadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.