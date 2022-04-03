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- Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup genç, karayolunda top oynadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 03.04.2022 - 01:06
Rize Ardeşen'de bir grup genç, karayolunda araç trafiğine aldırış etmeden top oynayıp, tehlikeye davetiye çıkardı.
KARAYOLUNDA TOP OYNADILAR
Yaklaşık 10 kişilik grup, sahilde yürürken, aralarından bazıları Karadeniz Sahil Yolu'na inerek top oynadı.
Rize'de, gençlerin karayolundaki tehlikeli oyunu kameraya yansıdı - Video
TEHLİKELİ OYUN KAMERAYA YANSIDI
Araç geldiğinde yoldan çıkan gençlerin tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.