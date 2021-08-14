Çayeli ilçesinin Esendağ köyünde meydana gelen heyelan, 3 katlı evi yerinden sökerek sürükledi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Rize’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış gerçekleşti.

Beraberinde sel ve heyelan felaketini de getiren yağışlar, birçok noktada maddi hasara neden oldu.

Çayeli ilçesi Esendağ köyü Esnaflar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle, mahallenin yolunda çökme meydana geldi.

Saat 09.17 sıralarında ise yolun hemen alt tarafında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina, toprakla birlikte kayarak yan yattı.

3 katlı binanın son hali, kameraya yansıdı.

“KORKUDAN UYUYAMAMIŞTIK”

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Bayram Kara, şu sözleri kaydetti:

“Saat 05.00’da yol aşağıya doğru çöktü. Dün akşamki şiddetli yağıştan ötürü zaten sabaha kadar korkudan uyuyamamıştık. Köyün altındaki yol çalışmıyor, üst yol da gitti.”





“AŞAĞIDAKİ IRMAĞA OTURDU”

Başka bir mahalle sakini Yılmaz Kara ise, “Sabah 05.00’da baktığımda yol zaten kopmuştu ama ev yerindeydi. 09.25’te ise yol evle birlikte komple kaydı. Aşağıdaki ırmağa oturdu.” ifadelerini kullandı.

İnşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara'nın, geçen yıl vefat ettiği öğrenildi.

Rize’de heyelan, 3 katlı evi sürükledi VİDEO

