Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Binalarda bulunan 30 kişi, evlerinden çıktı. Vatandaşlar, heyelanın ardından büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, dün akşam saatlerinde Rize’de de sel ve heyelanlara neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlarda merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin önündeki su giderini açmaya çalışan Mustafa İnce’nin üzerine duvar devrildi.

İnce kendisini gören komşularının duvarı kırarak üzerine gelen toprağı boşaltmasıyla yaralı olarak çıkartıldı.

2 BİNA BOŞALTILDI

Yine merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde bitişik 2 bina, dün arkasındaki dağ tarafında meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gördü. Biri 5, diğeri 6 katlı 2 binada bulunan 30 kişi, ekiplerin uyarıları ile evden çıkarıldı.

Binada oturanlar, gece yakınlarının yanında geçirdi. Ali Toptan, yağan yağmurun ardından binanın arkasındaki dağdan heyelan geldiğini ve evleri tehdit ettiğini belirterek, "Büyük korku ve panik yaşadık. Yan binanın 3'üncü katına kadar heyelan girdi. Binadakiler güvenlikleri için boşaltıldı." dedi.

OTOMOBİL TOPRAĞA SAPLANDI

Öte yandan sağanağın etkili olduğu Salarha bölgesinde, Salarha'dan Rize merkeze seyir halindeki aracın üzerine toprak yığını düştü.

Toprak altında kalan aracın sürücüsü, yara almadan çıkmayı başarırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin heyelanlı noktalara müdahalelerinin devam ettiği kaydedildi.