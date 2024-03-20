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Rize'de husumetli iki grup sokak ortasında birbirlerine silah çekti! 3 yaralı

Rize'de husumetli iki grup sokak ortasında birbirlerine silah çekti! 3 yaralı Merkeze bağlı Mermerdelen mahallesinde husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavga, sokaktan geçenlere korku dolu anlar yaşattı..