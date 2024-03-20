Bir husumetli kavgasında daha kan döküldü...
Bu kez olayın adresi Rize.
Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı.
Birbirlerine kurşun yağdırdılar
Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı.
Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı.
Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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