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    Rize'de iki otomobil çarpıştı, baba ve oğul öldü

    Kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçmesi sonucu iki otomobil çarpıştı. Feci kazada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.06.2020 - 17:01
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    Rize'de iki otomobil çarpıştı, baba ve oğul öldü #1

    Rize'nin Karadeniz sahil yolu Gülbahar Mahallesi'ndeki yolda 62 yaşındaki Süleyman Düzgün, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

    Düzgün'ün kullandığı araç, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı araca çarptı.

    Kazayı görenler, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

    BABA ve OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Süleyman Düzgün ve 14 yaşındaki oğlu Adem Düzgün'ün, hayatını kaybettiği belirlendi.

    Rize'de iki otomobil çarpıştı, baba ve oğul öldü #2

    1 KİŞİ AĞIR YARALI

    Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan diğer aracın sürücüsü Yusuf Sinan Akbulut ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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