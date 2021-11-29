Rize’de, iş yerine bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada

Rize’de, iş yerine bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada

Demir çubuklarla iş yerini basan 4 kişi, iş yeri sahipleri Beytullah Balcı ve Muhammet Ali Balcı’yı bıçakladı. Saldırı anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Rize’nin Pazarköy köyünde, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine gelen E.A. (28), E.A. (27), M.A.S. (26) ve S.K. (26), demir çubuklarla etrafa zarar verdi.

Saldırganlar, iş yeri sahipleri Beytullah Balcı’yı (28) kolundan bıçakladı, kardeşi Muhammet Ali Balcı’yı (24) darbetti.

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan E.A., E.A., ve S.K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.A.S.’nin ise arandığı öğrenildi.

4 kişi hakkında, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı.

“DEMİR ÇUBUKLARLA DÜKKANIMIZI DARMADAĞIN ETTİLER”

Saldırıya uğrayan Muhammet Ali Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Benim ağabeyim önceden uyuşturucu kullanıyordu. O dönemde bu insanlarla tanışmıştı. Sonrasında tedavisini oldu, bunlardan uzaklaştı. Ağabeyim bunların yine uyuşturucu sattığını öğrenince bunlarla ilgili konuşmuş. Bu konuşmalar o kişilerin kulağına gitmiş. Onlarda gelip bizim dükkanımıza saldırdılar. Demir çubuklarla dükkanımızı darmadağın ettiler, bizi darbettiler.

Rize’de, iş yerine bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada



“BİR GECE TUTUKLU KALIP SONRASINDA SERBEST BIRAKILIYORLAR”

Ağabeyimi kolundan bıçakladılar. Şehir eşkıyaları haneye tecavüz edip iş yerimize saldırıyorlar. Bir gece tutuklu kalıp sonrasında serbest bırakılıyorlar. Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz.”