Rize'de kaçak silah operasyonu

İHA

Rize İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında, kaçak silah imalathanesi olarak kullanılan atölyede çeşitli çap ve modellerde silah ve mühimmat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 5 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 172 adet 7.92 mm uzun namlulu tüfek fişeği, 130 adet 9 mm tabanca fişeği, 33 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 3 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 tabanca namlusu, 1 tabanca üst kapağı, 1 namlu açma aparatı, 2 çift kabza kapağı, 4 tabanca gövdesi ve 51 farklı silah parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.