Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.911
1.32%
BTXN Coin
7.40
11.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

    Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa ormanlık alanda bir süre koştuktan sonra dere yatağına indi. İğne yardımıyla sakinleştirilen boğa, bulunduğu dere yatağında kesildi.
    • 09.07.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

    Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Yusuf ve Cevat Okumuş ile ortaklarına ait boğa kaçtı.

    Boğa, kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuzuyla vurarak bir süre yerde sürükledi.

    Kaburgası kırılan Okumuş, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Dere yatağına indi

    Bölgeden uzaklaşarak ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresi yatağına indi.

    Boğa sahiplerinin yardım istemesi üzerine olay yerine Rize Özel İdare Kurban Timi geldi.

    Bulunduğu yerde kesildi

    AA'nın haberine göre kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından iğne yardımı ile sakinleşti. Bulunduğu yerde kesilen boğa, daha sonra ilkel teleferik yardımı ile yola ulaştırıldı.

    Rize de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Twitter'dan ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik
    Teknoloji

    Twitter'dan ortak tweet atmanızı sağlayacak yeni özellik

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi...
    Gündem

    Bayramda EFT ve havale yapılır mı? 9-12 Temmuz bayramda para transferi...

    Görüş Bildir