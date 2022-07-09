Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa ormanlık alanda bir süre koştuktan sonra dere yatağına indi. İğne yardımıyla sakinleştirilen boğa, bulunduğu dere yatağında kesildi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Yusuf ve Cevat Okumuş ile ortaklarına ait boğa kaçtı.

Boğa, kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuzuyla vurarak bir süre yerde sürükledi.

Kaburgası kırılan Okumuş, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Dere yatağına indi

Bölgeden uzaklaşarak ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresi yatağına indi.

Boğa sahiplerinin yardım istemesi üzerine olay yerine Rize Özel İdare Kurban Timi geldi.

Bulunduğu yerde kesildi

AA'nın haberine göre kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından iğne yardımı ile sakinleşti. Bulunduğu yerde kesilen boğa, daha sonra ilkel teleferik yardımı ile yola ulaştırıldı.