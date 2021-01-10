Rize'nin İyidere ilçesinde usumetli oldukları İlker Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla döven 3 kişi, otomobilin bagajına koyup ilçe merkezinde yola bırakırken polis tarafından yakalandılar.

Rize'nin İyidere ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda, İlker Kavalcı(44), para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı.

ORMANA KAÇIRIP DÖVDÜLER

Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi.

Rize'de kaçırıp dövdükleri şahsı yola atarken yakalandılar-Video

YOLA BIRAKIRKEN POLİSE YAKALANDILAR

Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip dışarı attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

MAĞDUR YOĞUN BAKIMDA

Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavalcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.