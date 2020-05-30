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    Rize’de kadın cinayeti

    Rize’de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 04:11
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    Rize’de kadın cinayeti

    Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’ne bağlı Yenimahalle mahallesinde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı.

    TARTIŞTIĞI EŞİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Tartışmanın şiddeti artınca Mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı.

    AĞIR YARALI KADIN, KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.

    Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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