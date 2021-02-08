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    Rize'de kadın doktora hastanede oraklı saldırı

    Rize Devlet Hastanesi’nde bir erkek şahıs, kadın doktora hastanede orakla saldırarak kolundan yaraladı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 13:13
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    Rize'de kadın doktora hastanede oraklı saldırı

    Rize Devlet Hastanesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi.

    ORAKLA SALDIRDI

    Doktorla tartışan şahıs, yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı.

    GÜVENLİK YAKALAYIP POLİSE VERDİ

    Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Saldırıya uğrayan uzman doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

    Saldırgan şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.

    Rize de kadın doktora hastanede oraklı saldırı #1

    Rize de kadın doktora hastanede oraklı saldırı #2


    Rize de kadın doktora hastanede oraklı saldırı #3

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