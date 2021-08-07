Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı

Kontrolden çıkan çay yüklü kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde sıkışan 5 yolcu yaralandı.

Rize’nin Güneysu ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkan çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı.

Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirdi.

5 YARALI

Kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından ters dönen aracın içerisinde sıkışan Ayşe Şimşek, Cemile Erbaş, İlknur Baş, Songül Arslan ve Turan Arslan’ı sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlatıldı.

Rize’de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı VİDEO

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ildeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.









