Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
368.212
5.82%
EXEN Coin
23.34
-3.55%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı

    Kontrolden çıkan çay yüklü kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aracın içinde sıkışan 5 yolcu yaralandı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı

    Rize’nin Güneysu ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkan çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı.

    Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD yönlendirdi.

    5 YARALI

    Kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından ters dönen aracın içerisinde sıkışan Ayşe Şimşek, Cemile Erbaş, İlknur Baş, Songül Arslan ve Turan Arslan’ı sıkıştıkları yerden çıkartmak için çalışma başlatıldı.

    Rize’de çay yüklü kamyonet dereye yuvarlandı VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ildeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı #1

    Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı #2

    Rize’de kamyonet dereye düştü: 5 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir