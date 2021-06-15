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- Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı
Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 15.06.2021 - 11:01
- Güncelleme : 15.06.2021 - 11:25
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ölümlü kaza meydana geldi.
İlçeye bağlı Kaçkar köyünde Hasan Kalaycı (55) yönetimindeki 53 FJ 884 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İKİ KİŞİ ÖLDÜ, YARALININ DURUMU AĞIR
Sürücü Kalaycı ile araçta bulunan Gürcistan uyruklu kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Gürcistan uyruklu diğer kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.