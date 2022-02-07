Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler

7’inci Kış Yüzme Şenliği’ne katılanlar, buz gibi havada Fırtına Deresi’nin dondurucu suyunda yüzdü.

Rize’nin Çamlıhemşni ilçesindeki 1300 rakımlı Çat Vadisi’nde, 2 yıldır koronavirüs nedeniyle ertelenen yüzme şenliği bu yıl gerçekleştirildi.

7’inci Kış Yüzme Şenliği için vadide toplanan katılımcılar, kara aldırış etmeden kendilerini Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna bıraktı.

“ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de görülmeye değer onlarca yer, yapılabilecek birçok etkinlik imkanı var. Bizler de alternatif turizme dikkat çekerek bölge turizminin gelişmesine, çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kış Yüzme Şenliği’ni de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktivite idi. Maalesef pandemi dolayısıyla iki yıldır bu etkinliği yapamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kış Yüzme Şenliği’ni adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAR SUYU İLE ÇAY DEMLENDİ, HORONLAR OYNANDI

Çat Köprüsü’nde çoban ateşi etrafında tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, kar suyu ile demlenen çayları yudumlayıp ısındı.