Euro
15.52
-0.19%
Dolar
13.57
0.04%
Altın
789.60
0.14%
Borsa
1944
0.00%
Bitcoin
573.795
3.81%
BTXN Coin
33.30
0.87%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler

    7’inci Kış Yüzme Şenliği’ne katılanlar, buz gibi havada Fırtına Deresi’nin dondurucu suyunda yüzdü.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler

    Rize’nin Çamlıhemşni ilçesindeki 1300 rakımlı Çat Vadisi’nde, 2 yıldır koronavirüs nedeniyle ertelenen yüzme şenliği bu yıl gerçekleştirildi.

    7’inci Kış Yüzme Şenliği için vadide toplanan katılımcılar, kara aldırış etmeden kendilerini Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna bıraktı.

    “ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

    Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’de özellikle Rize’de görülmeye değer onlarca yer, yapılabilecek birçok etkinlik imkanı var. Bizler de alternatif turizme dikkat çekerek bölge turizminin gelişmesine, çeşitlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kış Yüzme Şenliği’ni de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktivite idi. Maalesef pandemi dolayısıyla iki yıldır bu etkinliği yapamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kış Yüzme Şenliği’ni adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler #1

    KAR SUYU İLE ÇAY DEMLENDİ, HORONLAR OYNANDI

    Çat Köprüsü’nde çoban ateşi etrafında tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, kar suyu ile demlenen çayları yudumlayıp ısındı.

    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler #2

    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler #3

    Rize’de, karlı havada Fırtına Deresi’nde yüzdüler #4


    Görüş Bildir