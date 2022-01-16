- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Rize'de karlı yolda kalan ambulansın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti
Rize'de karlı yolda kalan ambulansın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti
Rize'de hastaya müdahaleye giderken kar nedeniyle yolda güçlük çeken ambulansa, İl Özel İdare ekipleri yardım etti.
- İHA
- 16.01.2022 - 23:50
- Güncelleme : 17.01.2022 - 00:01
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyünde akşam saatlerinde rahatsızlanan Fatma Morgül’ün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.
Aktaş’ın evine gitmek için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Rize İl Özel İdaresi tarafından bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yolu açması ile ambulans hareket edebildi.
Rize'de karlı yolda kalan ambulansın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti VİDEO