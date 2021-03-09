Euro
9.0666
-1.41%
Dolar
7.62
-1.71%
Altın
420.34
0.48%
Borsa
1.549
1.23%
Bitcoin
409.000
5.79%
EXEN Coin
15.73
-1.25%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C

    Rize’de karşıya geçen vatandaşa araba çarptı

    Yaya geçidi olmadığı halde karşıya geçen bir vatandaşa araba çarptı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize’de karşıya geçen vatandaşa araba çarptı

    Rize’de, merkeze bağlı Eminettin Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde Balıkçı Barınakları mevkisinde kaza meydana geldi.

    Kazada Trabzon istikametine giden bir araç, yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek isteyen İrfan Uzun isimli yayaya çarptı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kaza anı başka bir araç kamerasına anbean yansıdı. İrfan Uzun ağır yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı vatandaş, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Rize’de karşıya geçen vatandaşa araba çarptı #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olan Uzun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir