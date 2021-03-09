Rize’de karşıya geçen vatandaşa araba çarptı

Yaya geçidi olmadığı halde karşıya geçen bir vatandaşa araba çarptı.

Rize’de, merkeze bağlı Eminettin Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde Balıkçı Barınakları mevkisinde kaza meydana geldi.

Kazada Trabzon istikametine giden bir araç, yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek isteyen İrfan Uzun isimli yayaya çarptı.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı başka bir araç kamerasına anbean yansıdı. İrfan Uzun ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olan Uzun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.