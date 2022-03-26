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    Rize'de kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

    6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 17:06
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    Rize'de kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

    Rize'nin Pazar ilçesinde, 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen Kız Kulesi karşısındaki, sahilin kayalık alanında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

    Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından uzaklaştırıldı.

    SU ALTINDA ARAMALAR YAPILDI

    Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alıp kazı yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca çalışma sona erdi.

    Aynı noktada polis dalgıçlar su altında arama yaptı, ekipler kadavra köpeğiyle de Zehir'in son görüldüğü belirtilen yerleri taradı. Aramalarda sonuca ulaşılamadı.

    4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Zehir'in şüpheli torunu K.B. ile Y.Ş., E.G. ve S.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

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