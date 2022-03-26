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Rize'de kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

Rize'de kayıp Dursun Zehir soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.