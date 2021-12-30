Rize'de kızını öldürmekle suçlanan anne: Camdan ben atmadım

4 yaşındaki Fatma Nur'u 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emine Havuz, "Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Fatma Nur’un babası da A.Y.’dir” dedi.

Rize Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yaşayan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur (4), 12 Kasım 2019'da altında kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

ANNE TUTUKLANDI; ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emine Havuz hakkında, ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 yaşındaki çocuk 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

"ÇOCUĞUMU BABASI OLAN KOMŞUM ATTI"

Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Emine Havuz, hiçbir yakınının katılmadığı 8’inci duruşmada, kızını komşusunun attığını öne sürdü.

Havuz savunmasında, “Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur’un babası da A.Y.’dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor.

"BUGÜNE KADAR KORKUMDAN GİZLEDİM"

Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum kendi camdan aşağıya düşerek öldü.” dedi.

KOMŞU İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, Emine Havuz’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine, komşusu ve ölen kız çocuğun babası olduğu iddia edilen A.Y.’nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.