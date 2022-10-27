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    Rize'de kızının ölümüne neden olan annenin cezai raporu tam çıktı

    4 yaşındaki kızını 6'ncı kattan atarak ölümüne neden olduğu suçuyla yargılanan annenin, cezai ehliyeti tam çıktı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
    • 27.10.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 17:25
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    Rize'de kızının ölümüne neden olan annenin cezai raporu tam çıktı

    Rize'nin merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur, pencereden düşerek ağır yaralandı.

    Minik kız kurtarılamadı

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Anneye ömür boyu hapis talebi

    Olayda 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz’un, "altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

    4 yaşındaki kızını atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 12. duruşmasında hakim karşısına çıktı.

    Rize de kızının ölümüne neden olan annenin cezai raporu tam çıktı #1

    "Cezai sorumluluğu tam"

    Tutuklandığı Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada tahliyesini isteyen sanık için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nca 'cezai sorumluluğunun tam' olduğu yönünde çıkan rapor, mahkemeye sunuldu.

    Duruşma ertelendi

    Raporu kabul etmeyen sanığın avukatı, mütalaadan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti. Davanın karar duruşması 8 Kasım'a ertelendi.


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