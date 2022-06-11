Rize'de kocası tarafından darbedilerek öldürülen kadına veda

Rize'de kocası tarafından araba jantıyla dövülerek öldürülen Özlem Dursun, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32) araba jantıyla darbettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayatını kaybetti, saldırgan koca tutuklandı

Tedavi altına alınan Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Özlem Dursun için ise Sahil Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

"O geberseydi de seni götürmeseydi"

Ramazan Dursun’un annesi Melek Dursun camideki tabutun başına gelerek "O geberseydi de seni götürmeseydi" diye ağıtlar yaktı.

Kayınvalide ile anne arasında tartışma yaşandı

Bunun üzerine kalabalıktakiler de "Şimdi mi aklına geldi" diyerek kendisine tepki gösterdi. O tepkiye karşılık kayınvalide Melek Dursun, "Ben burada can acısı çekiyorum. Kim söyledi gösterin onu bana, oğlumdan beter katliam çıkartırım" dedi.

Tabutun başından ayrılan kayınvalide daha sonra Özlem Dursun’un annesi Saadet Karabulut ile tartışmaya başladı. Tartışma büyümeden vatandaşlar tarafından Melek Dursun sakinleştirilmek üzere uzaklaştırıldı.

Cenaze namazının ardından Özlem Dursun’un cenazesi gömülmek üzere Atmeydanı mahallesindeki Rize Belediyesine ait kabristanlığına götürüldü.