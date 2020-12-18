Rize'de koronavirüsten 5 kişiyi kaybeden aile, 1 can daha verdi

Rize'de koronavirüsten 5 kişiyi kaybeden aile, 1 can daha verdi

Son 1 ayda 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, acısına bir yenisini daha ekledi. Aynı aileden 6'ncı kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti.

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'in rahatsızlanmasıyla kaldırıldıkları hastanede yaptıkları koronavirüs testi pozitif çıktı.

Baba Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı.

Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım’da hayatını kaybetti.

Burak Genç’in cenazesi, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Oğlu Burak Genç’in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı.

Koronavirüs tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

















