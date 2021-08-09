Rize’de kural ihlali yaparak girdiği tünelden çıkamadı

Trafiğe kapalı tünele kural ihlali yaparak giren sürücü Abdurrahman Gedikli, tünel içindeki çalışma alanında fren yapamayınca duvara çarptı. Gedikli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Erzurum’un İspir ilçesinden Rize istikametine seyreden Abdurrahman Gedikli (32), 7 Ağustos Cumartesi saat 16.00 sıralarında Sivrikaya köyü mevkisinde trafiğe kapalı tünele girdi.

Gedikli, tüneldeki 50 santimetrelik çalışma alanında bulunan duvara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, Gedikli olay yerinde hayatını kaybetti.

Gedikli’nin cansız bedeni, Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Abdurrahman Gedikli’nin, Trabzon’un Akçaabat ilçesinin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BUGÜN BULUNDU

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerindeki tarih detayı talihsiz bir detayı ortaya çıkardı.

Abdurrahman Gedikli’nin, geçtiğimiz salı gününden beri asfalt yenileme çalışması nedeniyle kapalı olan Ovit Tüneli’nde hafta sonu çalışma olmamasından kaynaklı cansız bedeninin dün bulunduğu ortaya çıktı.

DUBALARI ÇEKEREK KURAL İHLALİ YAPTI

Kameraya yansıyan görüntülerde, Gedikli’nin saat 16.02’de güvenlik için konulan dubaları çekerek kural ihlali yaptığı görüldü.

BETON ZEMİNE ÇARPTI

Gedikli’nin, trafiğe kapalı tünelin içerisinde bir anda hızlandığı ve zeminde olan 50 santimetre derinliğinde yaklaşık 30 metre uzunluğundaki boşluğu görmeyerek fren yapamadan saat 16.03'te beton zemine çarptığı ortaya çıktı.