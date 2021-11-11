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    Rize'de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü

    Uçuruma düşen kadını kurtarma çalışmalarına katılan jandarma aracı da uçuruma yuvarlandı. Araçtaki jandarma personeli yaralandı.
    • AA
    • 11.11.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 18:27
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    Rize'de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

    JANDARMA ARACININ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki 53 JAA 146 plakalı kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Rize'de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü VİDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Rize de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü #1

    Rize de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü #2

    Rize de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü #3

    Rize de kurtarma çalışmasındaki jandarma aracı uçurumdan düştü #4

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