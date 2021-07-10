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    Rize'de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu

    Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlasına ekilmiş 232 kenevir bitkisi ele geçirildi. Tarlaya kenevir ektiği belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 14:28
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    Rize'de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu

    Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İyidere İlçesi Sarayköy Mahallesi’nde, M.Y isimli şahsın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsın evine ve eklentilerine baskın düzenlendi.

    232 KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalarda jandarmanın dikkati sayesinde bahçeye ekilmiş mısırların arasında kenevir olduğu fark edildi.

    Mısır bitkisinin uzunluğundan faydalanılmak istenmesine rağmen, yapılan çalışmalarda bahçe içerisinden 232 kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde ise 3 adet av tüfeği ve esrar maddesi ele geçirildi.

    M.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Rize de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu #1

    Rize de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu #2

    Rize de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu #3

    Rize de mısır tarlasına ekilmiş kenevir bulundu #4

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