3 vatandaşın kaza geçirdiği bölgede, yaya geçidinin olmaması bölgedeki insanlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan alt geçitlerin de kullanılamaz halde olması, güzergahı geçilmez hale getiriyor.

Rize Engindere'de ana cadde üzerinde bulunan okullarda okuyan çok sayıda öğrenci, okula giderken zor anlar yaşıyor.

Veliler ve bölge esnafı, okula giden çocuklar için yaya geçidinin olmamasından yakınıyor.

Bazı liselerde güvenlik önlemleri alınırken, Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaşımında ise yaya geçidinin bulunmaması tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Birçok kazaya ve ölüme neden olan yolda, 15 Temmuz Gazisi Muhammet Uzun'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

ALT GEÇİT KULLANILAMAZ HALDE

Okula ulaşım için bulunan alt geçit de ise durumlar daha vahim.

Amacı dışında kullanımlardan dolayı ve su baskınlarının yaşanması nedeni ile yayalar bu yolu tercih etmiyor.

Geçit, alt yapı ve iyileştirme çalışmalarına rağmen kısa sürede kullanılamaz hale geliyor.

Rize’de öğrencilerin tehlikeli okul yolculuğu ViDEO

"3 KİŞİ EZİLDİ BU YOLDA"

Araçların bir hayli hızlı geçtiğini belirten mahalle sakinlerinden Erkan Yıldırım, “Gördüğünüz üzere okula buradan giriş yapılıyor. Yol çalışması yapıldıktan sonra yol bir hayli genişledi ve araçlar çok hızlı gitmeye başladı. Haliyle çok tehlikeli bir yol oldu. Zaten 3 kişi ezildi bu yolda. Bir tanesi de Allah rahmet eylesin 15 Temmuz gazisiydi. Alt geçidimiz kullanılamaz halde.

Muhtarımız çok uğraştı, belediyeden geldiler. Yaptılar, temizlediler, kamera dahi taktılar fakat kısa bir süre sonra alt geçit yine aynı berbat vaziyette. Atık bir yer oldu. Buraya devletimizin acil önlem alması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.





"DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN EL ATMASINI İSTİYORUZ"

Diğer okulların bulunduğu alana yaya geçidinin yapılmasıyla öğrenciler ve yayaların can güvenliğinin garanti altına alındığını belirten Yıldırım, “Çocukları bırakın bizler bile karşıya geçemiyoruz. İleride yaya geçidi ve ışık takılmış. O okulun öğrenciler garantiye alındı. Güvenli bir şekilde gidip geliyorlar. Fakat buraya da bir önlem alınması şart. Yoksa Allah korusun çok kötü şeyler olacak. Çocuklar hepimizin çocuğu, ezilecekler burada diye korkuyoruz.

İlla kötü bir şey olması gerekmiyor. Devlet büyüklerimizin el atmasını istiyoruz. At geçit defalarca temizlendi, uygun hale getirildi fakat kısa sürede yine eskisi gibi oluyor. Çocuklar, bizler, kadınlar hatta yaşlılar bile orayı kullanmak istemiyor. Haliyle buraya bir önlem kesinlikle şart.” şeklinde konuştu.





"HİÇ BAKMADAN YOLA ATLAYANLAR OLUYOR"

Güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen bölge esnafı Yunus Emre Baş ise “Burası okullar bölgesi ve öğrencilerin çok yoğun olduğu bir yer. Az ileride ışıklandırma var. 2 okul bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Oradaki öğrencilerin gelip geçmesinde herhangi bir sıkıntı ve aksama olmuyor. Yol güzergâhının yeni ve güzel olmasından dolayı aşırı süratli araba kullanma hevesi oluyor insanlarda. Aracını yavaş kullanan yok. Çocuklar daha gençler, cahiller. Hiç bakmadan yola atlayanlar oluyor.

Burada bir yaya geçidi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Biz mahallemizin muhtarına çok dile getirdik. O da bu konu için çok çabaladı. Biz daha kimlere ulaşabiliriz? Burada daha önce ölümlü kazalar olduğunu yetkililerimiz de biliyor. Şurada bir kaldırımı, bir yaya geçidini aylardır yaptıramadık. Bunu defalarca da dile getirdik, insanlara anlattık. Kaç tane daha çocuğumuz ölecek diye düşünüyoruz. İnşallah bir çözüm buluruz.” diye konuştu.



