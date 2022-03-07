Güneysu'dan yola çıkan öğrenci servisi, duran tıra çarptı. Kazada servis görevlisi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda, park halindeki 34 TN 6301 plakalı sıkıştırılmış doğalgaz yüklü tıra çarptı.

Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SERVİS GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 13 yaralı VİDEO



ÖĞRENCİLERİN HAYATİ RİSKİ SÜRÜYOR

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.