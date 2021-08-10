Rize'de okulun bahçesi çöktü

Yağışlı havanın etkisini göstermesinin ardından evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Okulun bahçesindeki heyelanda bina, yıkılmaktan son anda kurtuldu.

Rize'de şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Elmalı köyündeki Elmalı İlkokulu'nun bahçesi heyelan nedeniyle çöktü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ, HEYELANI GETİRDİ

Aynı köyde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Memiş Aksu'ya ait tek katlı evin bir bölümüne doldu. Bölgedeki bazı evleri ise su bastı.

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar, gazetecilere, dün akşam saatlerinde aşırı yağış olduğunu söyledi.

VATANDAŞLARDAN YARDIM TALEBİ

İşyar, sağanak nedeniyle çöken okulun bahçesinin bir an önce yapılması için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde de yağış nedeniyle bazı yerlerde ufak çaplı heyelanlar oldu.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Beldeye bağlı Kömürcüler Mahallesi muhtarı Ekrem Yazıcı, yağmur nedeniyle evlerin arkasından aşağıya heyelan geldiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar bize haber verdi, biz de tedbir amaçlı evleri boşalttık. Bazı vatandaşları dün akşam evlerimizde misafir ettik, 26 vatandaşımızı ise camide yatırdık." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Aksu ise tedbir amacıyla evi boşalttıklarını, geceyi çocukları ile camide geçirdiğini aktardı.