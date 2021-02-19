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- Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı
Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı
Pazar ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada olay yerine giden ambulansa tır çarptı.
- İHA
- 19.02.2021 - 03:39
- Güncelleme : 19.02.2021 - 03:45
Rize’nin Pazar ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerinde buzlanma nedeniyle Artvin istikametinden Rize istikametine giden 2 araç çarpıştı.
KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Olay yerine sevk edilen ambulans ise aynı yerde buzlanma nedeniyle kayan tır ile çarpıştı.
Biri ambulans toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.
Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı VİDEO