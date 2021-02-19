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    Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı

    Pazar ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada olay yerine giden ambulansa tır çarptı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 03:39
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 03:45
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    Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı

    Rize’nin Pazar ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerinde buzlanma nedeniyle  Artvin istikametinden Rize istikametine giden 2 araç çarpıştı.

    KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

    Olay yerine sevk edilen ambulans ise aynı yerde buzlanma nedeniyle kayan tır ile çarpıştı.

    Biri ambulans toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

    Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

    Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı VİDEO

    Rize de olay yerine giden ambulansa tır çarptı #1

    Rize de olay yerine giden ambulansa tır çarptı #2

    Rize de olay yerine giden ambulansa tır çarptı #3

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