Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı

Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı

Pazar ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada olay yerine giden ambulansa tır çarptı.

Rize’nin Pazar ilçesinde Karadeniz sahil yolu üzerinde buzlanma nedeniyle Artvin istikametinden Rize istikametine giden 2 araç çarpıştı.

KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine sevk edilen ambulans ise aynı yerde buzlanma nedeniyle kayan tır ile çarpıştı.

Biri ambulans toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Rize'de olay yerine giden ambulansa tır çarptı VİDEO