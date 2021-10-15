Rize'de öldürülen AK Partili Gamze Pala'nın katilinin cezası belli oldu

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldüren saplantılı aşığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen saplantılı aşık Savaş Dalançıkar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yla tartışmış, Pala'ya silahla ateş eden zanlı ardından bıçaklayarak öldürmüştü.

Güvenlik güçlerince yakalanan zanlı, tutuklanmıştı.

Sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

“ÖFKEME KAPILDIM, MAHKEMENİN ADALETİNE SIĞINIYORUM”

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktulün kardeşleri Tülay Pala, Fatma Serdaroğlu, Sahragül Odabaş, ailesi, yakınları ve ailenin avukatı Serkan Ellialtı, Yunus Çoruh ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Dalançıkar, "Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim. Mahkemenin adaletine sığınıyorum." dedi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI, İNDİRİME GİDİLMEDİ

Sanık, "Esasen hayatta ben en çok maktulü seviyordum. Yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önce maktulün parmağında yüzük görmüştüm. Buna dayanamadım. Olayı tasarlamadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kasten tasarlayarak adam öldürdüğüne hükmettiği sanığı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

TCK'YE GÖRE SANIĞA EN AĞIR CEZA

Avukat Serkan Ellialtı, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TCK'ye göre sanığa en ağır cezanın verildiği söyledi.

Ellialtı, "Kasten tasarlayarak adam öldürme cezası aldı. Herhangi bir indirim olmadı. Süreci akli dengesi olmadığı yönünde söylemlerle uzatmaya çalıştı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası yaramıza bir nebze olsun merhem sürecektir. Arkadaşımızı, sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Bizim için yeterli mi, elbette değil ama olabilecek buydu." dedi.

"BİZİM CANIMIZ YANIYOR"

Fatma Serdaroğlu da bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini aktararak, "Adalet söyledi. Yapacak bir şey yok. Kardeşimizi geri getiremeyiz. Bizim canımız yanıyor. Allah'ından bulsun. Benim kardeşim öldü, o da dünyayı göremesin." şeklinde konuştu.