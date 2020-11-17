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    Rize'de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü

    Otomobilde bulunan diğer kişi kendi imkanlarıyla dereden çıkarken, hayatını kaybeden gencin cesedi, kazanın olduğu bölgenin 100 metre aşağısında bulundu.
    • AA
    • 17.11.2020 - 09:59
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 11:23
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    Rize'de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü

    Ahmet Faruk Ekmekçi (23) yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Rize'nin Kalkandere ilçesi Soğuksu köyü mevkisinde İkizdere Deresi'ne düştü.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KENDİ İMKANLARIYLA DEREDEN ÇIKTI

    Otomobilde bulunan Ufuk Barış Beyaz (23), kendi imkanlarıyla dereden çıkarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Beyaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Rize de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü #1

    100 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

    Sürücü Ekmekçi'yi bulmak için AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Rize Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcuları çalışma başlattı.

    Ekmekçi'nin cesedi, ekiplerce olay yerinden 100 metre aşağıda bulundu.

    Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

    Rize de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü #2

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