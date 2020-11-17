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Rize'de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü

Rize'de otomobil dereye düştü: 23 yaşındaki genç öldü

Otomobilde bulunan diğer kişi kendi imkanlarıyla dereden çıkarken, hayatını kaybeden gencin cesedi, kazanın olduğu bölgenin 100 metre aşağısında bulundu.