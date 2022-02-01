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    Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalandı

    Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.
    • AA
    • 01.02.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:05
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    Rize'de ruhsatsız 20 tabancayla yakalandı

    Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Rize'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu.

    20 TABANCA BULUNDU

    Yolcu N.B.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada, valiz içerisinde el yapımı ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 20 tabanca, 20 şarjör, 11 icra yayı ve 1 icra mili ele geçirdi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan N.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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