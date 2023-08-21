Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

AA & Ensonhaber
Rize'nin Çayeli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı yerlerde heyelan meydana geldi
Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.
2 ev boşaltıldı
Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı.