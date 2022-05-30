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    Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

    Pazar ilçesindeki silahlı saldırıda Afganistan uyruklu 1 kişi öldü, biri Afgan 2 kişi yaralandı.
    • 30.05.2022 - 02:34
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    Rize'de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

    Rİzenin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde Murat K. (40) ile G.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Silahıyla 3 kişiyi yaraladı

    Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, belinden çıkardığı silah ile önce Murat T'yi ardından Afganistan uyruklu Uzay Ulvi (22) ve Davut Mirzai'yi (18) vurdu.

    Rize de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #1

    Yaralılardan biri hayatını kaybetti

    AA'nın haberine göre; olay sonrasında G.T. kaçarken yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzay Ulvi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Rize'deki hastanelere sevk edildi, Davut Mirzai'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Rize de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Kaçan zanlı, Çayeli'nde yakalandı

    Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu G.T'yi Çayeli ilçesinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Öte yandan Afgan uyruklu kişilerin, Murat K'nin yanında kaldığı ve yaş çay bahçelerinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

    Rize de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #3

    Rize de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı #4


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