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Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü

Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü

Tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğenini tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen katil zarlısı bir gün sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf etti.