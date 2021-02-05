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- Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü
Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü
Tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğenini tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen katil zarlısı bir gün sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf etti.
- DHA
- 05.02.2021 - 17:19
Rize’nin Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde Hasan Arıcı (52) ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi.
Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET ÇIKARILDI
Hasan Arıcı'nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı.
Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.