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    Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü

    Tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğenini tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen katil zarlısı bir gün sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf etti.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 17:19
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    Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü

    Rize’nin Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde Hasan Arıcı (52) ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi.

    Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.

    TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET ÇIKARILDI

    Hasan Arıcı'nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı.

    Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Rize’de tartıştığı amcası öldürüp, ormana gömdü #1

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