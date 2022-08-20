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Rize'de tur otobüsü kaza yaptı

Rize'de tur otobüsü kaza yaptı

Duvara çarpan tur otobüsü, başka bir aracın üzerine devrildi. Kaza sonucu, 23'ü turist, 1'i şoför olmak üzere 24 kişi yaralandı.