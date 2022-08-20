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    Rize'de tur otobüsü kaza yaptı

    Duvara çarpan tur otobüsü, başka bir aracın üzerine devrildi. Kaza sonucu, 23'ü turist, 1'i şoför olmak üzere 24 kişi yaralandı.
    • 20.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 17:43
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    Rize'de tur otobüsü kaza yaptı

    Rize'nin Güneysu ilçesinde kaza meydana geldi.

    Yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüs, ilçeye bağlı Asmalı Irmak köyünde, saat 16.00 sıralarında kaza yaptı.

    Tur otobüsü, toprak duvara çarptıktan sonra çift kabin aracın üzerine devrildi.

    Otobüsteki 24 kişi yaralandı

    Devrilmenin etkisiyle, otobüste bulunan 23 yabancı uyruklu turist yaralanırken, şoför araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, araçta sıkışan şoförü yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.

    Rize'de tur otobüsü kaza yaptı ViDEO


    Direksiyon hakimiyetini kaybetti

    Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

    İlk belirlemelere göre, 24 yaralının 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kazaya giden ambulans minibüs ile çarpıştı

    Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

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    "Duvarlara vura vura iniyordu"

    İHA'nın haberine göre, aracın yalpalanarak ilerlediği sırada duvara çarparak durduğunu ve ardından devrildiğini söyleyen görgü tanığı Ayşe Yanık, şunları anlattı:

    “Araç yukarıdan aşağıya doğru duvarlara vura vura iniyordu. Sonrasında hemen 112 Acil Çağrı hizmetlerini arayarak ihbarda bulundum. Ardından ambulans ve itfaiyeler geldi."

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