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    Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı

    Çamlıhemşin ilçesinde dengesini kaybederek uçurumdan düşen 83 yaşındaki adamın yardımına doğa sporcusu koştu. Beline ip bağlayan sporcu, yaşlı adamı bulunduğu yerden sağlık ekiplerine teslim etti.
    • 13.05.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:03
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    Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde evinin önünde yürürken dengesini kaybeden 83 yaşındaki Osman Pelit, uçuruma yuvarlandı.

    Düşmesiyle 20 metre sürüklenen Pelit, çalılıklara takılarak durabildi.

    Pelit'in düştüğünü fark eden komşuları, yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Doğa sporcusu beline ip takıp yaşlı adamın yanına gitti

    Bu sırada bölgeden geçen Çamlıhemşin Doğa Sporları Kulüp Başkanı Hüseyin Şahin, güvenlik tedbirleri alarak, beline ip takıp Pelit'in yanına ulaştı.

    Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı VİDEO

    Vücudunda kırıklar tespit edildi

    Yaralıyı kucağına alarak bulunduğu yerden kurtaran Şahin, sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

    Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Pelit, kaldırıldğı hastanede tedaviye alındı.

    Rize de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı #1

    Rize de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı #2

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    Rize de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı #8

    Rize de uçuruma yuvarlanan yaşlı adama doğa sporcusu ulaştı #9


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