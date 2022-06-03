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    Rize'de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü

    Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu.
    • 03.06.2022 - 18:36
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    Rize'de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü

    Rize'nin Çamlıhemşim ilçesi, Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.

    Akıntıya kapıldı

    Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Arama çalışması başlatıldı

    AA'nın haberine göre suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.

    Rize de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü #1

    Rize de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü #2

    Rize de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü #3

    Rize de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü #4

    Rize de Ummanlı turist fotoğraf çektirirken dereye düştü #5


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