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    Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.
    • 01.12.2022 - 20:35
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    Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Uyuçturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

    Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan 4 farklı ikamette arama yapıldı.

    Arama neticesinde; 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 3 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 2,37 gram kokain maddesi, 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 80,25 gram esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet tabancaya ait fişek, 48 kilo 750 gram kaçak tütün, 59 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 675 adet içine tütün sarılmış sigara, 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

    3 kişiye gözaltı

    İHA'nın haberine göre; aramalar neticesinde yakalanan S.K., B.Y. ve O.F. isimli şahıslar ise ekiplerce gözaltına alındı.

    Rize de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #1

    Rize de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #2


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