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    Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

    Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 27.10.2022 - 19:43
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    Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

    Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor.

    Son olarak 6 farklı adreste iş yeri ve ikamet aramaları yapıldı.

    Çok sayıda uyuşturucu ve malzeme ele geçirildi

    Yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam ağırlığı 22,56 gram esrar maddesi, 1 parça halinde toplam ağırlığı 1,24 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi, 1 kök Hint keneviri, 10 adet sentetik ecza hapı, 272 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet kurusıkı tabanca ve 65 adet fişek ele geçirildi.

    4 kişi tutuklandı

    İHA'nın aktardığına göre operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Rize de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama #1


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