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    Rize'de vahşi koca, eşini jantla dövüp bıçakla katletti

    3 çocuğunun annesini araba jantıyla darbeden saldırgan, defalarca da bıçak sapladı. Eşinin yaralı halini kayınvalidesine gönderen şahıs 'Kızını yaraladım başında ölmesini bekliyorum' dedi.
    • 11.06.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 14:56
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    Rize'de vahşi koca, eşini jantla dövüp bıçakla katletti

    Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde kan dondurucu eş vahşeti yaşandı.

    İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), evine gelirken bakkala uğradı.

    İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı.

    3 çocuğunun önünde jantla dövüp, bıçakladı

    Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı.

    Rize de vahşi koca, eşini jantla dövüp bıçakla katletti #1

    "Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum"

    Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Genç kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.

    Saldırgan koca adliyeye sevk edildi

    Dursun'un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Rize de vahşi koca, eşini jantla dövüp bıçakla katletti #2

    Çaresiz kadının KADES'ten yardım istediği belirlendi

    Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı.

    Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.


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