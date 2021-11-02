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    Rize'de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu

    Yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen toplam 8 ton 300 kilogram hamsi ve istavrite el konuldu, 3 kişiye idari para cezası kesildi.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 15:42
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    Rize'de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerini sürdürüyor.

    Rize'de denetimler, '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümlerine göre yapıldı.

    8 TON 300 KİLO BALIĞA EL KONULDU

    İyidere ilçesinde balık nakil yapan araçlardaki kontrollerde boy yasağına uymayan 5 ton hamsi ile 3 ton 300 kilo istavrite el konuldu. İlgili yasa uyarınca 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

     

    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #1


    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #2

    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #3

    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #4

    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #5

    Rize de yasal boy sınırı altındaki 8 ton balığa el konuldu #6

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