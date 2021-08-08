Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Yayladan dönerken dereyi geçemeyen vatandaşlara, 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Yaylaya giden 4 kişi, geri dönüş yolunda engelle karşılaşınca, çareyi jandarma ekiplerine haber vermekte buldu.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ortaköy Cimil yaylasına doğru dağ yürüyüşüne giden Hülya Azaklı (49), Fethi Azaklı (62), Ayşe Yazıcı (39) ve Ömer Kamil Yazıcı (42) dönüşe geçti.

DEREYİ GEÇEMEDİLER

Hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyen 4 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde 3 İkizdere Arama Kurtarma personeli, 4 jandarma ekibi, 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi bölgeye ulaşmak için yola çıktı.

4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 4 kişiye Salkıçor deresinin kenarında ulaşıldı. Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından ilçe merkezine indirildi.