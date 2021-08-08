- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Rize'de yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yayladan dönerken dereyi geçemeyen vatandaşlara, 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.
- AA
- 08.08.2021 - 13:20
Yaylaya giden 4 kişi, geri dönüş yolunda engelle karşılaşınca, çareyi jandarma ekiplerine haber vermekte buldu.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ortaköy Cimil yaylasına doğru dağ yürüyüşüne giden Hülya Azaklı (49), Fethi Azaklı (62), Ayşe Yazıcı (39) ve Ömer Kamil Yazıcı (42) dönüşe geçti.
DEREYİ GEÇEMEDİLER
Hava karardığı için önlerine çıkan dereyi geçemeyen 4 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde 3 İkizdere Arama Kurtarma personeli, 4 jandarma ekibi, 3 UMKE ve 3 sağlık görevlisi bölgeye ulaşmak için yola çıktı.
4 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu 4 kişiye Salkıçor deresinin kenarında ulaşıldı. Kurtarılan 4 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından ilçe merkezine indirildi.