Rize'de yol, dere yatağına çöktü

Çayeli ilçesindeki şiddetli yağış sonrasında yolun dere yatağına düşme anı kameraya yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi'nde, taşkın önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması başlatıldı.

Ekiplerin güvenlik önlemi alarak tek şeridini ulaşıma kapattığı mahalle yolu, aniden dere yatağına çöktü.

Son anda kurtuldu

Bu sırada çalışmaları izleyen 1 kişi, son anda kaçarak kurtuldu.

"Yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü"

Mahallede yaşayan Nusret Baltacı, "Yolda onarım çalışması vardı. Ulaşım tek şeritten veriliyordu. Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü. Bu derede daha önce de taşkınlar oluyordu. Bu sabah da yol dereye çöktü" dedi.





































