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    Rize'de yola atlayan motosiklet ortalığı birbirine kattı

    Çayeli ilçesinde grup halinde gezen motosikletli gruptan birinin, yola kontrolsüz çıkması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazaya çevredeki vatandaş müdahale etti.
    • 25.04.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:00
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    Rize'de yola atlayan motosiklet ortalığı birbirine kattı

    Rize’nin Çayeli ilçesinde doğa gezisine çıkan motorcu grup, kazaya sebep oldu.

    Kaza Büyükköy belde merkezinde ilerleyen gruptan bir motosikletli, aniden yola çıkınca arkadan gelen 53 AG 436 plakalı araç, motora çarpmamak için manevra yaptı.

    Kontrolden çıkıp kamyonete çarptı

    Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hâkim olamadığı araba, geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi.

    Vatandaş kazaya müdahale etti

    DHA'nın aktardığına göre, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından anında yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı.

    Rize de yola atlayan motosiklet ortalığı birbirine kattı #1

    Rize de yola atlayan motosiklet ortalığı birbirine kattı #2


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