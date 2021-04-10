Rize'de yola çığ düştü: 4 saatte açıldı

Düşen çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapanırken, ekipler 4 saatlik çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi grup yolunun Sudüşen mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.

Çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çamlıhemşin İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizledi.

Ekipler, 4 saat süren çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.

"ÇIĞ, HER YIL AYNI BÖLGEYE DÜŞÜYOR"

Kale Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, "Her yıl bu bölgede çığ düşüyor. Ekiplerin mücadelesi ile yol ulaşım açılıyor. 5 köye hizmet veren bu yola mutlaka çığ tüneli yapılması gerekir. Yoksa bu her yıl devam edecek.” dedi.

























