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    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı

    Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 49 yaşındaki Rizeli, kaldırıldığı hastanede 2 gün yaşayabildi. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:59
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    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı

    Rize’de merkeze bağlı Karayemiş Köyü’nde 49 yaşındaki Hanefi Kurk, indiği minibüsün önünden yürüyerek karşıya geçmek istedi.

    KAMYONET ÇARPTI

    Bu sırada yola çıkan Kurk’a arkadan gelen bir kamyonet çarptı.

    Kazada ağır şekilde yaralanan Hanefi Kurk, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı VİDEO

    2 GÜN YAŞAYABİLDİ

    Yoğun bakımda 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kurk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kaza anı ise bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı #1

    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı #2

    Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı #3

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