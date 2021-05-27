Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 49 yaşındaki Rizeli, kaldırıldığı hastanede 2 gün yaşayabildi. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize’de merkeze bağlı Karayemiş Köyü’nde 49 yaşındaki Hanefi Kurk, indiği minibüsün önünden yürüyerek karşıya geçmek istedi.

KAMYONET ÇARPTI

Bu sırada yola çıkan Kurk’a arkadan gelen bir kamyonet çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Hanefi Kurk, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rize’de yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı VİDEO

2 GÜN YAŞAYABİLDİ

Yoğun bakımda 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kurk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.