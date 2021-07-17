Rize'deki heyelandan son anda kurtuluş anları kamerada

Sel sonrası yaşanan heyelanda ev sakinlerinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen sele ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından Ballıdere köyünde evlerinin bir kısmı zarar gören Karali ailesinin, son anda kurtulmaları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KIL PAYI KURTULDULAR

Görüntülerde, yağışın ardından Gülizar ve Metin Karali çiftinin tedirgin şekilde evlerini boşalttıkları sırada, heyelan ve selin geliş anı görüldü.

Bu sırada, heyelan ve selin geldiğini fark eden evin çevresindeki diğer vatandaşların kaçarak kurtulması da görüntülerde yer aldı.