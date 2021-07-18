Rize'deki selde, hac parasını kaybetti

Güneysu ilçesinde etkili olan selde Ballıdere köyünde yaşayan Gülizar Karali’nin evinin bir bölümü yıkıldı. Karali’nin hac için biriktirdiği para da selle birlikte dereye taşındı.

Rize’de, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıplarına neden oldu.

Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı. 5 kişi yaralanırken, 6 kişi yaşamını yitirdi. Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti.

Sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter kayıp 2 kişinin bulunması için havadan tarama yapıyor.

AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel afetinden en fazla Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldeleri etkilendi. Bölgede hasar giderme çalışmaları için ekipler seferber oldu.

Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırma çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

HAC PARASI DEREYE TAŞINDI

Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Gülizar Karali’nin tek katlı evinin bir bölümü yamaçtan kopan heyelanla zarar gördü.

Gülizar Karali’nin hac için biriktirdiği para da içeriye dolan sel sularıyla dereye taşındı. Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Gülizar Karali, kutsal vazifesini yerine getirmek için biriktirdiği parayı kaybettiğine üzüldüğünü belirtti.

KAMERAYA YANSIDI

Gülizar Karali’nin tek katlı evinin bir bölümünün koparak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, evden çıkmayı başaran 9 kişinin yamaç arazide uzaklaşarak son anda kurtulduğu görüldü.

“İKİ KARYOLA VARDI, PARAYI KOYDUĞUM GİTMİŞ”

Gülizar Karali, yaşadıklarını şu ifadelerle ifade etti:

“’Evi görmek istemiyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, 55 yıldır bu evdeydim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o para da selle dereye gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirdiğim hac paramı karyolanın altına koymuştum, o karyola evin içinden çıkıp gitmiş. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ‘gideyim hacılığımı edeyim’ dedim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu, gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti, onunla giderim dedim. Hacılık param da öylece gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti.”





MİLLETVEKİLİ AVCI’DAN HAC SÖZÜ

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Karali ailesini ziyaret etti.

Gülizar Karali ile konuşan Avcı, “Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin.” diyerek söz verdi.