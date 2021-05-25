Laz Bakkal lakaplı Fatih Bostan isimli bir vatandaş, Rize’ye gidemediği için bakkal dükkanının önünde arıcılık yapmaya başladı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bakkal dükkanı işleten Fatih Bostan isimli bir vatandaş, baba mesleğini devam ettirmek için dükkan önündeki ağaca arı kovanı kurdu.

‘Laz Bakkal’ olarak tanınan Bostan’ın girişimi ile yüzlerce arıyı İstanbul’un göbeğinde gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bostan, Rize’ye gidemediği için dükkanının önünde arıcılığa başladığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Rize’de babam yapardı arıcılığı. Bu bizim baba mesleği. Rize’ye gidemediğim için burada yapmaya karar verdim. Önce nostalji olarak peteğini koyduk sonra mumunu koyduk, içini döşedik. Oğul aldık. Çok güzel çalışıyor, balda yapıyor. Herkes çok beğendi.”

“KARAKOVAN BALI HER YERDE OLMUYOR”

“Rize'de bilinir, Karadeniz'de bilinir. Karakovan balı her yerde olmuyor. Kadıköy’de olunca görenin dikkatini çekiyor.”

Karakovan balının çok faydalı olduğunu söyleyen Bostan, bir de yazdığı şiiri okudu.

Rizeli bakkal, Kadıköy’ün ortasında arı kovanı kurdu VİDEO

“LAZ BAKKAL, YİNE YAPTI YAPACAĞINI”

Aynı sokakta esnaf olan İbrahim Varol, “Laz Bakkal komşum benim, yine yaptı yapacağını. Sokakta ilk defa gördüm böyle kovanı. İnşallah olsun, yiyeceğiz baldan.” ifadelerini kullandı.

“KÖYÜMÜZÜ BURAYA GETİRDİ”

Gürsel Bayraktaroğlu isimli vatandaş ise, şu ifadeleri kullandı:

“Köyümüzü buraya getirdi. Hoşumuza gitti, güzel de bal yapıyor. Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorum böyle bir şey önceden görmedim. Kendisine teşekkür ederim.”